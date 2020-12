Maiara posta vídeo beijando homem misterioso: “Bom dia apaixonado”

Instagram/Reprodução Cantora compartilhou momento de carinho com homem misterioso

Maiara, da dupla sertaneja, parecia estar curtindo a vida de solteira , mas compartilhou momento íntimo de carinho com um homem misterioso. A cantora apareceu beijando um homem com barba, mas não relevou o rosto do pretendente.

“Bom dia apaixonado de quem não saiu da cama ainda”, escreveu Maiara em um story misterioso.

Fãs da cantora já especulam que o homem pode ser Fernando Zor, com quem Maiara mantém uma “relação ioiô”, ou seja, t erminam e voltam com frequência . Os dois começaram a namorar em março de 2019 e desde então terminaram sete vezes.