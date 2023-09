Divulgação Maiara e Maraisa usam looks de Rainhas do Rodeio em show em Jaguariúna

As cantoras Maiara e Maraisa roubaram a cena no famoso Jaguariúna Rodeo Festival, na noite desta sexta (29), vestidas de Rainhas do Rodeio. Os figurinos foram assinados pela stylist Roze Motta, que transformou um sonho de infância da dupla em realidade.

Roze incorporou elementos autênticos da cultura de rodeio, como o couro e as franjas, no visual das gêmeas, o que tornou essa parceria verdadeiramente especial. “Quando a Maraisa me contou que o seu sonho de infância era ser rainha do rodeio, senti que tínhamos uma oportunidade única de tornar isso realidade”, conta a stylist.

Os looks foram bordados à mão com aplicações de pérolas e brilhos, e cada um deles pesava 8kg. Maiara brilhou em um look branco, enquanto Maraisa surgiu impecável em um figurino cor-de-rosa. Os chapéus de cowboy completaram o visual.

As peças foram criadas exclusivamente pelo estilista Marcelo Orlale e não apenas demonstram respeito pela tradição do rodeio, mas também celebram a moda como uma forma de expressão artística.

Além do visual de Rainhas do Rodeio, Roze Motta preparou algo ainda mais especial para Maiara e Maraisa, como forma de presentear os fãs das gêmeas. As duas também usaram looks exclusivos que carimbavam a identidade da dupla e o estilo de cada uma. “Os figurinos escolhidos não são apenas roupas, são expressões de identidade, e juntos eles contam uma história incrível que se completa”, descreve Roze Motta.

Maiara usou um look off-white que capturava sua essência, enquanto Maraisa deslumbrou com um look preto cravejado de strass, destacando sua personalidade vibrante e ousada. Os figurinos são da Amarante do Brasil, do estilista Eduardo Amarante.





Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher