Maiara e Maraisa anunciam retorno aos shows após morte de Marília Mendonça

Após a morte de Marília Mendonça em acidente de avião na sexta-feira (5), a dupla Maiara e Maraisa publicou o retorno aos palcos. A dupla, que estava planejando o projeto ‘Patroas 35%’ com Marília, quer homenagear a ‘Rainha da Sofrência’ com as apresentações. Ao publicar as novas datas, a dupla escreveu o sentimento que tem ao voltar aos palcos.

“A melhor forma de seguir acreditando que as coisas vão ficar bem é simplesmente seguir trabalhando com a mesma verdade e os mesmos sonhos de sempre. Enquanto Maiara e Maraisa estiverem em cima de um palco, a memória da nossa Rainha será lembrada da melhor maneira possível”, diz a publicação.

No dia da morte de Marília Mendonça, a dupla cancelou os show de 5, 6 e 7 de novembro, para participar do velório e enterro da amiga e parceira de palcos. Marília morreu, na sexta-feira (5), aos 26 anos, na queda de um avião de pequeno porte na serra da cidade de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais. Cantora estava em um avião com outras quatro pessoas, entre integrantes da sua equipe, piloto e copiloto. A assessoria da artista confirmou que todos os tripulantes não resistiram ao acidente. A aeronave caiu por volta das 15h30. O Corpo de Bombeiros e a SAMU iniciaram o resgate no local.