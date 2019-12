Maiara dá presente milionário para Fernando e cobra pedido de casamento

Maiara, da dupla com Maraisa, não escondeu o desejo de oficializar a união com o sertanejo Fernando Zor. A cantora presenteou o amado e revelou que espera pelo pedido de casamento.

arrow-options Reprodução/Instagram/@fernando Maiara, da dupla com Maraisa, cobra pedido de casamento no Instagram

Por meio do Instagram, Maiara compartilhou com os seguidores o relógio Rolex avaliado em mais de R$ 40 mil que deu de presente para o namorado. No clique divulgado na última quarta-feira (25), o sertanejo aparece ao lado da companheira e de um amigo.

arrow-options Reprodução/Instagram/@maiara Maiara postou um clique no Instagram para cobrar o amado em relação ao pedido de casamento

“O meu parceiro não desiste de tentar me ajudar… Nesse Natal ele disse que daria um Rolex pro Fernando se ele me pedisse em casamento… E aí? O relógio já está no braço… O que que tá faltando agora?”, perguntou a cantora.

Entre idas e vindas, Maiara e Fernando Zor estão juntos desde janeiro de 2019 e completaram sete meses de namoro em dezembro, mas não há previsão para a troca de alianças.