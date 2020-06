Maia ironiza possível ida de Weintraub para o Banco Mundial, veja o vídeo

Reprodução/Twitter/JoiceHasselmann Eduardo Bolsonaro e Joice Hasselmann eram aliados, mas romperam no final de 2018

Após a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) ter divulgado na noite desta quarta-feira (17) que contraiu Covid-19 , o filho do presidente e deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) escreveu em seu Twitter que “não sabia que coronavírus dava em porco também”.

A fala de Eduardo foi direcionada a Joice , que é chamada por adversários como “peppa”, uma referência ao desenho infantil Peppa Pig, protagoniza por uma porca.

A deputada é secretária de Comunicação da Câmara e ex-aliada do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e seus familiares. Os dois racharam no final de 2019, após tensões entre o presidente e o seu antigo partido, o PSL. Desde então, os filhos do presidente, entre eles Eduardo , tem trocado farpas com Joice pelas redes socias.

Confira a publicação de Eduardo Bolsonaro sobre Joice ter contraído Covid-19 :