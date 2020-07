Maia ironiza foto em que Weintraub aparece como brinquedo de “Homem de Ferro”

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Fábio Wajngarten, chefe da Secom

O subprocurador-geral do Ministério Público, Lucas Furtado, pediu o afastamento do chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência ( Secom ), Fábio Wajngarten , do órgão, segundo divulgou na tarde desta quinta-feira (16) a coluna de Bela Megale, do jornal O Globo .

O pedido de afastamento do chefe da Secom foi feito oralmente ao Tribunal de Contas da União (TCU) e será formalizado em um documento.

O motivo para o pedido de afastamento de Fábio Wajngarten é o descumprimento de uma decisão da Controladoria-Geral da União (CGU), que a Secom nega, e o órgão estar mantendo em sigilo os gastos em publicidade online do governo de Jair Bolsonaro (sem partido).

Membros da Corte ouvidos pela coluna, no entanto, acreditam ser pouco provável o afastamento do chefe da Secom neste momento.