Maia defende que Bolsonaro parabenize Biden e construa “relação pragmática”

O Antagonista Maia diz que Bolsonaro deve saudar vitória do Democrata que derrotou Donald Trump

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) , defendeu hoje (9) que o governo de Jair Bolsonaro (sem partido) parabenize o recém-eleito presidente dos Estados Unidos, Joe Biden , o mais rápido possível e que construa com ele uma “relação pragmática”.

“Espero que o governo brasileiro possa o mais rápido possível parabenizar o presidente eleito, respeitando o resultado das urnas, e estabelecer uma relação pragmática, que interesse aos dois países, onde as trocas comerciais possam ser priorizadas e os interesses do brasileiros também, o que não vimos com o presidente Trump”, declarou à CNN .

Maia foi a primeira autoridade brasileira a felicitar o democrata pela vitória confirmada no sábado (7), poucos minutos após o anúncio, destacando que a vitória de Biden restaura os valores da democracia “verdadeiramente liberal”.

O presidente Jair Bolsonaro é alinhado ideologicamente com Trump , que não reconheceu a derrota nas urnas e vem travando uma guerra judicial. Em meio a este impasse, o presidente brasileiro foi um dos poucos líderes mundiais a não se manifestar sobre a eleição de Biden.