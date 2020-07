Maia defende maior quarentena para ex-juiz concorrer a cargos públicos

Roque de Sá/Agência Senado José Serra vira réu por lavagem de dinheiro

O senador e ex-governador de São Paulo José Serra, do PSBD, se tornou réu na justiça federal pela acusação de lavagem de dinheiro. O juiz Diego Paes aceitou a denúncia, nesta quarta-feira (29), que veio da força-tarefa da Lava Jato do Ministério Público de São Paulo. Verônica, a filha de Serra, também virou ré pelas acusações.

No último dia 3 de julho, Serra foi denunciado, após os agentes da PF fazerem busca e apreensão na residência do ex-governador de São Paulo. Segundo as investigações, o senador teria cometido crimes em 2006 e 2007, quando usou sua influência política para articular um esquema de desvios e troca de benefícios com a empreiteira Odebrecht relacionados às obras do Rodoanel Sul. No período, teriam sido pagos a Serra cerca de R$ 4,5 milhões para ajudar na campanha eleitoral do tucano.

Entre 2009 e 2010, os valores teriam chegado a R$ 23 milhões para a liberação de créditos com a Dersa, empresa estatal que gerenciava rodovias em SP, extinta no ano passado.

As investigações em andamento ainda mostram que José Amaro Pinto Ramos, suspeito de operar para o tucano, e Verônica Serra criaram empresas no exterior para receber os valores da Odebrecht. Os valores teriam sido repassados pela empreiteria para as contas até, ao menos, 2014.

Serra foi governador de SP entre 2007 e 2010.