Magno diz que quer se casar com Betina em “Amor de Mãe”

Em “Éramos Seis”, Almeida (Ricardo Pereira) e Clotilde (Simone Spoladore) sempre foram apaixonados um pelo outro, mesmo depois do fim do noivado. No entanto, dez anos se passaram e muita coisa mudou.

arrow-options Reprodução/TV Globo Clotilde (Simone Spoladore)





A fila andou em ” Éramos Seis ” e o vendedor da loja de tecidos engatou um outro romance com Natália (Marcela Jacobina) e as coisas entre ele e a irmã de Lola (Gloria Pires) esfriaram e chegaram ao fim definitivamente.

Agora, depois de tudo isso, Natália flagrará o ex-casal chegando junto na loja e dividindo o mesmo guarda-chuva, e ficará furiosa com a cena. Ela ainda questionará o rapaz perguntando quem é a moça que está com ele. Almeida dirá que ela é só uma cliente e Natália chamará Clotilde de desavergonhada, deixando a moça completamente constrangida em ” Éramos Seis “.