Magistrados recebem comenda desembargador Hélio Gualberto Vasconcellos na Ales

O vice-presidente do TJES, desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, o corregedor-geral da Justiça, desembargador Carlos Simões Fonseca, e os desembargadores Annibal de Rezende Lima, Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Manoel Alves Rabelo e Eliana Junqueira Munhós Ferreira, receberam, na última sexta-feira (12/5), a comenda desembargador Hélio Gualberto Vasconcellos, em sessão solene realizada na Assembleia Legislativa Estadual.

De acordo com a Ales, a honraria é concedida a “homens e mulheres que se destacam na vida pública no âmbito do Poder Judiciário, por relevantes serviços prestados no desenvolvimento da atividade jurisdicional, sempre prezando pelo bom exercício do direito e da justiça”.

Ao todo, vinte e sete pessoas ligadas ao mundo jurídico receberam a Comenda do Mérito Legislativo Desembargador Hélio Gualberto Vasconcellos.

Entre os magistrados da Justiça Estadual, também receberam a comenda os desembargadores aposentados Carlos Roberto Mignone e Osly da Silva Ferreira, os juízes João Batista Chaia Ramos, Heloisa Cariello e Felippe Monteiro Morgado Horta e os juízes aposentados Jocy Zanotelli, Benjamim Quaresma, Miltro Dalcamin e a juíza Janete Pantaleão. O oficial de justiça Galdino Freitas Lira Filho também foi agraciado.

Idealizador da honraria, o deputado Mazinho dos Anjos, que é advogado de formação, enalteceu o nome do homenageado, que foi seu professor, pela comenda. “Hélio é um dos maiores nomes do Judiciário. Um homem de caráter e atitude proba, que são suas marcas reconhecidas”, afirmou.

O presidente da Ales, Marcelo Santos, registrou a importância do Poder Judiciário para a recuperação econômica do Estado. “Não tínhamos condições de pagar os servidores e os prestadores de serviços. A construção do novo Espírito Santo começou em 2003 e o Judiciário foi fundamental”, ressaltou.

Representando a família, Raphael Vasconcellos narrou um pouco da trajetória profissional do avô. Ele citou as cidades na qual o homenageado exerceu a magistratura e enfatizou que era um homem “sereno e estudioso”, que tinha poucos hábitos de lazer, como leitura e xadrez, e era totalmente dedicado ao trabalho jurídico. Lembrou, ainda, que o avô defendeu a dissertação de mestrado na Faculdade de Direito de Vitória (FDV) aos 80 anos.

As magistradas Heloísa Carielo e Eliana Munhós falaram em nome das homenageadas. A primeira lembrou que foi aluna e colega de trabalho de Hélio, frisando que “nutria um respeito muito grande por ele”. A segunda agradeceu Mazinho pela criação da homenagem e reforçou que o desembargador Hélio era um “ícone” para todos. Também recordou que foi ele quem deu posse a ela na carreira de juíza em 1987. “Foi um exemplo, um homem que honrou o Poder Judiciário”, enalteceu a magistrada.

Já em nome dos homenageados discursou o desembargador Carlos Simões Fonseca, que também foi aluno de Hélio Gualberto e empossado juiz por ele, em 1986. Ele citou que chegaram a ser colegas de mestrado na FDV. “Era um professor, conselheiro e amigo. Nada mais justo do que homenagear o Judiciário na pessoa desse ícone. É uma justa homenagem a todos que militam no Judiciário”, concluiu.

Homenageado

Nascido em 19 de fevereiro de 1929, em Jerônimo Monteiro, quando a cidade ainda era um distrito de Alegre, Hélio Gualberto Vasconcellos, o Doutor Hélio, graduou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito do Espírito Santo em 1953.

Ao longo de sua vida exerceu a advocacia, foi juiz e desembargador, tendo presidido o TJES no biênio 1986/1987. Também foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) e da Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages). Foi, ainda, professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), procurador-geral da Prefeitura de Vitória e da Assembleia Legislativa e presidente do Conselho de Ética do governo do Estado.

Também exerceu mandatos políticos, sendo deputado estadual e vereador por Vitória. Doutor Hélio morreu aos 89 anos em 12 de novembro de 2018, em Vitória, ao lado da família.

Comenda

Criada por meio da Resolução 8.728/2023, a Comenda do Mérito Legislativo Desembargador Hélio Gualberto Vasconcellos é concedida a homens e mulheres que se destacam na vida pública no âmbito do Poder Judiciário, por relevantes serviços prestados no desenvolvimento da atividade jurisdicional, sempre prezando pelo bom exercício do direito e da justiça.

Confira os nomes de todos os homenageados com a Comenda:

Luciano Moreira Vasconcelos (desembargador aposentado do TJDFT) Carlos Simões Fonseca (corregedor Geral da Justiça – desembargador do TJES) Annibal de Rezende Lima (desembargador do TJES) Telêmaco Antunes de Abreu Filho (desembargador do TJES) Manoel Alves Rabelo (desembargador do TJES) Eliana Junqueira Munhós Ferreira (desembargadora do TJES) João Batista Chaia Ramos (juiz de Direito) Heloisa Cariello (Juíza de Direito) Felipe Monteiro Morgado Horta (Juiz de Direito) Carlos Roberto Mignone (desembargador aposentado do TJES) Osly da Silva Ferreira (desembargador aposentado do TJES) Jocy Antonio Zanotelli (juiz aposentado) Benjamim de Azevedo Quaresma (juiz aposentado) Adib Pereira Netto Salim (juiz do Trabalho) Alvimar Dias Nascimento (servidor e diretor-geral do TRE-ES) Lauro Coimbra Martins (juiz Eleitoral) Domingos Augusto Taufner (conselheiro do TCES) Jonas Rosa dos Reis (auditor aposentado do TCES) Maria de Fátima Cabral de Sá (procuradora de Justiça) Galdino Freitas Lira Filho (oficial de Justiça) Gustavo Modenesi Martins da Cunha (Procurador de Justiça) Janete Pantaleão Alves (Juíza de Direito aposentada) Dair José Bregunce de Oliveira (Desembargador do TJES) Roberto José Ferreira de Almada (Juiz do Trabalho) Cristiano Satoshi Souza Suzuki (Defensor Público do Estado) Alexandre Miguel (Juiz Federal) Miltro José Dalcamin (Juiz de Direito aposentado)

