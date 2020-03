Magistrados participam de curso de media training e redes sociais na Esmages

A juíza Patrícia Pereira Neves, coordenadora das Varas da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), participou na última quarta-feira (04), do Colégio dos Coordenadores da Infância e Juventude dos Tribunais de Justiça.

A magistrada explicou que o encontro é sempre muito enriquecedor, pois permite o compartilhamento de experiências e a definição de estratégias de ação na área da infância, com a participação de todos os Estados do País.

Para o juiz Sérgio Ribeiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que preside o Colégio, é possível identificar que muitas demandas são comuns entre os Estados. “Existe uma tentativa de uniformização de entendimentos, padronização de atuação e o objetivo é também levar ao CNJ (Conselho Nacional de Justiça) essas questões, porque o Colégio de Coordenadores tem assento no Fonij, o Fórum Nacional da Infância e Juventude, que é o ‘braço’ da infância e juventude no CNJ”, destacou o presidente.

Criado em 2012 com o apoio da Associação dos Magistrados do Brasil (AMB) e da Associação Brasileira dos Magistrados da Infância e da Juventude (Abraminj), o Colégio de Coordenadores da Infância e da Juventude busca aperfeiçoar a Justiça dos Estados e do Distrito federal perante o sistema infantojuvenil; estimular a troca de experiências e a disseminação de conhecimentos entre seus integrantes e uniformizar os métodos e os critérios administrativos e judiciais, observadas as peculiaridades regionais.

