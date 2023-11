Magistrado francês e juíza auxiliar do CNJ participam da abertura da Semana Justiça pela Paz em Casa

A abertura da 25ª Semana Justiça pela Paz em Casa acontece na próxima segunda-feira (20), das 9 às 12 horas, no Salão Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), com a participação do magistrado francês de Ligação da Embaixada da França, Alain Zakrajsek, e da juíza auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Luciana Lopes Rocha.

Zakrajsek e Luciana farão palestra sobre o Acesso à justiça e violência familiar contra as mulheres: perspectivas do Brasil e da França. Pessoas interessadas em participar, devem confirmar presença por meio do formulário disponível em: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA9TaEQ4uPMtEK_ynYTsoXlEDfJ16N4OvNIpRA7jc0X85GZA/viewform?pli=1

E as atividades da semana continuam de terça até sexta-feira, 21 a 24/11, das 9 às 17 horas, no ônibus rosa da Lei Maria da Penha, que ficará estacionado em frente ao Fórum da Prainha, na Praça Otávio Araújo, em Vila Velha.

No local, serão oferecidos atendimentos psicossociais, orientações jurídicas e análise de pedidos de medidas protetivas, com o apoio de advogadas voluntárias da OAB-Mulher, profissionais da Prefeitura de Vila Velha e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, bem como da Delegacia da Mulher.

Macrodesafio: Fortalecimento da relação institucional do Judiciário com a Sociedade

Vitória, 17 de novembro de 2023

