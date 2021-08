Magalu lucra R$ 95,5 mi no segundo trimestre; veja os próximos passos da empresa

Sophia Bernardes Magazine Luiza (MGLU3) registra lucro de R$ 89 mi no segundo trimestre

O Magazine Luiza (MGLU3) reportou um lucro de R$ 95,5 milhões no segundo trimestre, que cobriu o prejuízo de um ano atrás da companhia. Visto que, a retomada das vendas nas lojas físicas com a flexibilização do isolamento social fortificou o faturamento.

Desse modo, no intervalo entre abril e junho deste ano, as vendas do Magazine expandiram 60,5%, atingindo R$ 13,7 bilhões. Além disso, grande parte dos resultados veio do crescimento de 46,5% no e-commerce e 111,6% nos estabelecimentos.

Lucros do 2T21

No segundo trimestre do ano, os cálculos operacionais da varejista, antes dos impostos, Ebitda (amortização) e depreciação, representam um crescimento anual de 209%. Ou seja, um lucro de R$ 455,4 milhões.

Em suma, o Magazine Luiza reportou um prejuízo de R$ 62 milhões exatamente um ano atrás. Contudo, no mesmo período em 2021, a companhia atingiu um lucro de R$ 89 milhões.

No documento do balanço trimestral, a varejista destacou que as vendas no e-commerce cresceram 46,4%. Embora o parâmetro seja alto, uma vez que neste período em 2020, a companhia avançou 181,9% no segmento.

