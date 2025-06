MAES TONS 2025 promove lançamento do Acervo Digital Encontros de Danças Urbanas

Como parte da programação da nova edição do MAES TONS 2025, o Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo (MAES) apresenta, no próximo sábado (28), das 15h às 18h, o lançamento do “Acervo Digital Encontros de Danças Urbanas”. Desenvolvido pela União de Dançarines do Espírito Santo (UDES), o projeto integra a agenda do Museu em parceria com o coletivo, somando-se a uma série de ações que vêm reposicionando o MAES como espaço de articulação entre diferentes linguagens e práticas culturais.

O evento é gratuito e aberto ao público, e contará com apresentação da DJ Thais Apolinário e show musical “Pretaô”, com os artistas Ada Koffi e JaySant’. Um dos momentos centrais será o lançamento da plataforma on-line (www.acervoencontrosdedancasurbanas.com), que disponibiliza mais de 100 fotografias e cerca de 20 vídeos dos Encontros de Danças Urbanas, realizados desde 2009 em diferentes territórios da Grande Vitória. O acervo busca fortalecer a memória das danças urbanas e afrodiaspóricas capixabas, promovendo a valorização da cultura negra e periférica.

Linguagens da street dance

Fundada em 2008 pela dançarina, educadora física e pesquisadora Yuriê Perazzini, em parceria com a visual merchandiser Zênia Cáo, a União de Dançarines do Espírito Santo (UDES) surgiu com o objetivo de fomentar as linguagens da street dance nas ruas do Estado. A partir de sua vivência nas manifestações da diáspora africana no Brasil, Yuriê transformou o amor pelas danças afro-brasileiras em ofício e missão.

Desde então, a UDES se tornou referência na valorização das culturas urbanas, reunindo cerca de 40 integrantes ao longo de sua trajetória e mantendo atividades contínuas no espaço cultural Casa Urbana (CASU), localizado em Maruípe, Vitória.

O acervo digital apresenta a história dos Encontros de Danças Urbanas — espaços de formação, convivência e liberdade — e evidencia o papel da entidade na construção de uma identidade cultural coletiva para a juventude negra e periférica do Espírito Santo. O primeiro episódio da websérie “Encontros de Danças Urbanas” também estará disponível no site.

Maes Tons

Desde 2022, o MAES TONS tem ampliado o escopo de atuação do Museu ao propor uma leitura expandida das artes visuais e sua intersecção com outras expressões artísticas, como a música, a dança, a poesia urbana e a cultura popular. Ao integrar ações como a do Acervo UDES — contemplado pelo Edital 06/2023 da Secretaria da Cultura do Espírito Santo (Secult-ES) — o MAES reafirma seu compromisso com a escuta ativa e com o fortalecimento de narrativas contra-hegemônicas produzidas em coletividade.

Mais do que espaço expositivo, o Museu vem se consolidando como campo de produção crítica, de vivência e experimentação estética. Ao incorporar manifestações culturais oriundas das ruas em sua programação oficial, o MAES tensiona os limites tradicionais das instituições de arte e se posiciona de forma ética e política na paisagem cultural contemporânea, contribuindo para a ampliação de repertórios, a formação de novos públicos e a construção de sentidos plurais.

Serviço:

MAES TONS 2025 – Lançamento do Acervo Digital Encontros de Danças Urbanas

Data: 28 de junho de 2025 (sábado)

Horário: das 15h às 18h

Local: Museu de Arte do Espírito Santo (MAES)Av. Jerônimo Monteiro, 631 – Centro, Vitória/ES

Atrações: DJ Thais Apolinário e show musical Pretaô, com Ada Koffi e JaySant’

Entrada gratuita | Classificação: livre

