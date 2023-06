Maes Tons 2023: Laboratório Capixaba de Canções, Vix Ensemble e Victor Polo fecham primeira temporada neste sábado (24)

O projeto Maes Tons 2023 fecha a temporada de primeiro semestre com três atrações imperdíveis: Laboratório Capixaba de Canções, Vix Ensemble e Victor Polo, que se apresentam gratuitamente no próximo sábado (24). O evento tem início às 17 horas, no auditório do Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo (MAES), com transmissão ao vivo pela internet, nos canais da TVE Espírito Santo e da Secretaria da Cultura (Secult) no YouTube.

Com um formato direcionado a todos os tipos de público, o projeto é uma parceria entre a Secult, a Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) e a TVE Espírito Santo.

O formato intimista dos shows propicia verdadeiras experiências sonoras. Um exemplo disso é o Laboratório Capixaba de Canções. A proposta do Coletivo, formado em 2023 por Bruno Ishisaki (voz e guitarra), Tiago Bezerra (voz e violão), Gessé Paixão (voz, trompete e percussão) e Julia Bolina (voz, violino e ukulele), é recriar canções, conhecidas ou não, da música popular brasileira.

“Este projeto de show se chama ‘O Lado B da MPB’. Elaboramos novos arranjos para músicas menos conhecidas em uma roupagem autoral. Cada integrante traz músicas menos populares de um artista de sua escolha e nós as recriamos. Haverá versões de Sérgio Sampaio, Renato Teixeira e Caetano Veloso, entre outras, nesta forma”, destacou Bruno Ishisaki.

O diretor do MAES, Nicolas Soares, falou sobre como a concepção da primeira temporada do evento em 2023 conseguiu aproximar as direções entre artista, obra e público.

“O Maes Tons surgiu em dezembro de 2022 em comemoração aos 24 anos do Museu, como possibilidade de uma interrelação entre linguagens artísticas (as artes visuais e a música), assim como de públicos distintos se frequentarem e acessarem o Museu. A segunda temporada, agora em 2023, partiu da parceria com a Faculdade de Música do Estado como liga fundamental para a expansão e valorização de músicos e profissionais da comunidade da FAMES, não só um palco, mas também o diálogo efetivo entre as instituições em suas áreas de atuação”, ressaltou Nicolas Soares.

O projeto Maes Tons



A ideia do projeto Maes Tons é possibilitar uma leitura associada entre as artes visuais em interlocução com outras manifestações artísticas, como a cena musical produzida no estado. As exposições organizam narrativas em tons de manifestação e que, por vezes, não estavam no centro da visibilidade do campo da arte.

Também reforçam outras posturas e visualidades que permitem expandir os entendimentos sobre a cultura e ela como se relaciona com as diversidades. Os convidados do Maes Tons oferecem, em consonância com as exibições do Maes, experiências múltiplas que se expandem também pelo espaço do Museu.

Conheça os artistas:

Laboratório Capixaba de Canções



Coletivo formado em 2023 por Bruno Ishisaki (voz e guitarra), Tiago Bezerra (voz e violão), Gessé Paixão (voz, trompete e percussão) e Julia Bolina (voz, violino e ukulele), com enfoque no fomento, pesquisa e criação de canções.

Bruno Ishisaki é doutor em Música (Unicamp), compositor, cancionista e docente na Fames. Tiago Bezerra é publicitário e graduando em Licenciatura na Fames. Gessé Paixão é cantor, cancionista, instrumentista, professor de Filosofia e graduando em Licenciatura na Fames. Julia Bolina é cantora, instrumentista e graduanda em Licenciatura na Fames.

Entre as atividades do Laboratório Capixaba de Canções, estão o projeto “O Lado B da MPB” e a disciplina “Laboratórios de Composição”, focada na produção de canções, a partir de textos de poetas capixabas, e ministrada no curso de Licenciatura da Fames por Bruno Ishisaki.

No projeto “O Lado B da MPB”, o Laboratório se apresenta com um repertório construído apenas por canções menos conhecidas do cancioneiro brasileiro. As canções são tratadas como se fosse um trabalho autoral, com novos arranjos criados coletivamente durante os ensaios. Entre os autores aproveitados pelo coletivo, estão Sérgio Sampaio, Renato Teixeira, Vinícius Cantuária, Tim Bernardes, entre outros.

Vix Ensemble

Grupo formado em 2022 por Belquior Guerrero, Fábio Benites, Levy Oliveira, Paulo Rosa e Rodrigo Frade, todos professores da Faculdade de Música do Espírito Santo, com a proposta de promover a criação e a performance de música contemporânea na região da Grande Vitória.

O coletivo é responsável pelo projeto “Arena Sonora”, conduzido em parceria com o Sesc Glória, que trabalha artisticamente com a difusão de obras acústicas, eletroacústicas mistas e de interação musical com outras mídias. O Vix Ensemble tem realizado performances com obras escritas por professores e estudantes da Fames, além de promover atividades educativas relacionadas à criação e às práticas musicais contemporâneas.

Victor Polo

Natural de Franca/SP, Victor Polo é graduado, mestre e doutorando em música pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Atua como compositor, guitarrista, violonista, professor de música e pesquisador acadêmico. Desde agosto de 2022, é professor efetivo, aprovado em concurso público, na Faculdade de Música do Espírito Santo.

Com o grupo Telecoteco, participou da gravação do CD “É Hora de Trocar as Válvulas” (2014), que integra a lista dos 100 melhores discos de MPB de 2014 pelo site http://melhoresdamusicabrasileira.com.br, e realizou shows no Sesc e Sesi de Curitiba. Com o grupo Trem Doido, lançou, em setembro de 2018, o primeiro disco da banda, que conta com releituras de canções do Clube da Esquina, cujo show de lançamento ocorreu no Sesc Campinas, com a participação especial do compositor e instrumentista Nelson Angelo.

Foi premiado em 2º lugar no “Festival da Canção Brasileira do Sesi” (2018), com a música “Sé de Mariana” (Victor Polo/Carlinhos Campos). Ministrou oficinas de música em festivais na cidade de Campinas/SP e tem artigos acadêmicos publicados, com foco em temas relacionados à música popular brasileira, violão e guitarra. Seu último trabalho musical autoral, “Violão de Afetos”, é um álbum de violão brasileiro que apresenta 12 composições escritas para o instrumento.

Serviço:



Maes Tons 2023

Com Laboratório Capixaba de Canções, Vix Ensemble e Victor Polo

Quando: 24/06 (sábado)

Horário: 16 horas

Local: Auditório do Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro de Vitória.

Entrada gratuita.

Transmissão ao vivo pela internet, nos canais da TVE Espírito Santo e da Secretaria da Cultura (Secult) no YouTube.

Fonte: GOVERNO ES