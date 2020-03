Mães reclamam de filhas de Luciano Camargo indo às aulas devido coronavírus

De acordo com a jornalista Fabia Oliveira, as filhas gêmeas de Flávia e Luciano Camargo estariam sendo alvo de reclamações de algumas mães de colegas da mesma escola que as meninas estudam. Tudo isso tem acontecido devido à última viagem de férias que a família fez para a Itália , o país com mais pessoas contaminadas pelo coronavírus.

Leia também: Coronavírus: de Cannes a Coachella, como ficam grandes eventos com a epidemia?

arrow-options Reprodução/Instagram Luciano Camargo, Flávia Camargo e as filhas gêmeas





“Por mais que a mãe tenha dito que fez exame e que teve zelo, eu desconheço exames que detectem o vírus. O vírus fica incubado até 20 dias dentro do organismo. Acho que não foi honesto. Não é justo os nossos filhos não irem pra escola e os dela ir. Por que a escola tem um peso e duas medidas?”, questionou uma mãe sobre a possibilidades das filhas do cantor estarem com coronavírus.

Leia também: Ilze Scamparini se emociona ao falar do coronavírus na Itália; assista

A mãe das meninas e esposa de Luciano Camargo, Flávia, afirmou que a escola não proibiu que as gêmeas frequentem as aulas, mesmo depois de tantas reclamações. A jornalista disse ainda que até a festa de aniversário das meninas tiveram menos convidados do que costuma reunir, mas não afirmou se foi devido ao medo da contaminação do coronavírus .