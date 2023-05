Mães e filhas empreendem nas vendas por relacionamento

Divulgação Genô e as filhas seguem a mesma tradição de vendas por relacionamento

O mercado de trabalho ainda é um ambiente desafiador para mulheres que desejam conciliar maternidade e vida profissional. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apenas 54,6% das mulheres com filhos pequenos conseguem o equilíbrio entre os dois fatores, enquanto 89,2% dos homens têm a oportunidade de ter uma rotina de trabalho e familiar harmoniosa. Por isso, um dos caminhos escolhidos por muitas mães que desejam acompanhar de perto o crescimento dos filhos é o empreendedorismo: sete a cada dez empreendedoras brasileiras decidiram ter o seu próprio negócio quando se tornaram mães, segundo uma pesquisa de 2022 do Instituto Rede Mulher Empreendedora.

Neste contexto, a venda por relacionamento é umas das formas mais acessíveis e descomplicadas para se começar a empreender do zero. Dados da Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas mostram que 57,8% dos profissionais do setor são mulheres. É o caso de Ana Paula Dias, Representante de Beleza Avon há sete anos e moradora de Guarujá, em São Paulo. “Cresci acompanhando a minha mãe, que também é Representante há mais de vinte anos. Ia com ela para reuniões e levar as revistas para suas clientes. Hoje, tenho minha própria loja pronta-entrega e trabalho junto com minha filha. Já trabalhei em escritório, mas se tivesse a experiência que tenho hoje na época, teria decidido seguir os passos da minha mãe e começado a empreender há muito mais tempo”, explica.

Sua filha, Nathalia Dias, conta que as maiores vantagens de auxiliar sua mãe no trabalho de Representante é a independência financeira e o maior tempo de qualidade com a família. “Com a renda que obtive com a Avon, comprei meu celular dos sonhos e um computador para meus estudos. Minha mãe também é muito mais participativa na minha vida atualmente em comparação ao período que trabalhava fora, assim como a minha avó conseguiu passar mais tempo comigo durante a minha infância por também ser Representante”, conta.

Para Josefa Dias, avó de Nathalia e mãe de Ana Paula, a venda por relacionamento não somente a permitiu alcançar a autonomia financeira, como também a construir sua casa própria. Para ela, a principal diferença entre as gerações é a maneira com a qual lidam com os consumidores. “Minha filha e minha neta usam bastante as redes sociais e a revista digital. Já minhas clientes, que são mais idosas, gostam de folhear a revista física, então vou até elas ou elas vêm até mim”, relata.

Genoefa Aparecida Hezorg Colombo também possui uma história semelhante ao dividir, além da genética, a paixão pela venda por relacionamento com suas duas filhas, Larissa Colombo e Laiza Colombo. Atuando há 29 anos como Consultora de Beleza Natura, Genô, como é carinhosamente conhecida em São Domingos do Norte, no Espírito Santo, afirma que em diversos períodos a atividade foi responsável pelo sustento de toda sua família e contribuiu, também, para a educação de suas filhas. “Sempre trabalhei com vendas e hoje, a consultoria de beleza é a fonte de renda principal da nossa família. Foi o que me ajudou a arcar com os estudos de Larissa e Laiza e dar a elas acesso a cursos de música e teclado, por exemplo, além de me permitir realizar sonhos como a construção da minha casa e uma viagem internacional”, conta.

Genô revela ainda que a maternidade foi sua maior motivação para seguir no empreendedorismo. “Foi com minhas filhas e por elas que obtive minhas conquistas. Elas acompanharam de perto toda essa trajetória e hoje também são cadastradas como Consultoras Natura. No caso delas, a atividade é uma renda extra que as ajudaram na conclusão de seus estudos na universidade, algo que eu e elas sempre desejamos”.

A parceria e troca de aprendizados entre mãe e filhas acontece principalmente no uso das ferramentas digitais disponibilizadas pela Natura às consultoras. “Elas sempre tiveram ideias diferentes e criativas, principalmente na questão das novas tecnologias e uso das redes sociais para amplificar as vendas. Por isso, sempre peço ideias e dicas para conseguir me atualizar”, explica.

As filhas, por sua vez, admiram orgulhosas o talento que sua mãe tem para a venda por relacionamento. E, apesar de terem objetivos diferentes com a atividade, o dom da matriarca é uma inspiração. “Ela sabe conquistar o cliente e eu sempre achei isso incrível. A pessoa vem atrás de um shampoo e acaba saindo com uma sacola cheia de produtos”, afirma Larissa Colombo, a caçula de Genô, que se formou em arquitetura com a ajuda da venda dos produtos Natura.

Já Laiza Colombo alcançou o sonho de fazer faculdade de Medicina graças à renda adquirida por meio da atividade. “A venda de produtos Natura continua me ajudando a dar seguimento nos estudos e especializações. Sem dúvidas, o dom que minha mãe tem no relacionamento com os clientes é uma referência para mim. Ela sempre lidou com isso”.