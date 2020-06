Mãe vira ré no caso dos irmãos gêmeos mortos em incêndio em São Mateus

As crianças de 2 anos, Gabriel de Jesus Silva e Ayla de Jesus Silva, morreram em um incêndio na casa onde moravam no bairro Aroeira, em São Mateus. Resultado de perícia do caso ainda não saiu

A investigação sobre o incêndio que terminou com a morte dos irmãos gêmeos Gabriel de Jesus Silva e Ayla de Jesus Silva, de 2 anos, ocorrida no dia 14 de maio continua sendo apurada pela Justiça. A mãe das crianças, Márcia de Jesus da Silva, de 22 anos, chegou a ser presa por abandono de incapaz, mas foi solta no dia seguinte e responde ao processo em liberdade.

Os gêmeos morreram em um incêndio na casa onde moravam no bairro Aroeira, em São Mateus, na Região Norte do Estado. Segundo informações da ocorrência, a mãe das crianças teria saído da residência e esquecido o fogão ligado com as chamas acesas, conforme informou o Corpo de Bombeiros na ocasião.

No mesmo dia em que ocorreu o incêndio que vitimou os gêmeos, a mãe das crianças foi ouvida pela Polícia Civil. Após o depoimento, ela foi autuada e encaminhada para o presídio.

De acordo com a Polícia Civil, o inquérito foi concluído e encaminhado ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES) no dia 21 de maio. O pedido do delegado é pelo indiciamento de Márcia pelo crime de abandono de incapaz com resultado de morte.

Segundo a nota, os laudos pericial e cadavérico ainda estão sendo confeccionados e serão encaminhados ao MP assim que forem concluídos.

Logo após a morte das crianças no incêndio que destruiu a casa onde moravam, várias perguntas sobre o que de fato aconteceu naquele dia surgiram. Para explicar o que pode ter provocado as chamas e como os gêmeos morreram, foi solicitada uma perícia no imóvel.

A perícia realizada pelo Corpo de Bombeiros foi feita no dia seguinte ao incêndio, em 15 de maio. O objetivo dos trabalhos é traçar uma linha para entender as causas que resultaram na morte dos irmãos.

A Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp), informou que “o laudo pericial ainda não foi finalizado pelo Corpo de Bombeiros.

A previsão é de conclusão em até duas semanas”.

O pedido de indiciamento de Márcia de Jesus, feito pela Polícia Civil, foi analisado por promotores do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), que apresentaram denúncia à Justiça no dia 26 de maio e foi incluída no processo que tramita na 3ª Vara Criminal de São Mateus. A reportagem procurou o Ministério Público para saber detalhes do que baseou a denúncia apresentada e o que pedem os promotores do caso. No entanto, ainda não obtivemos retorno.

(*TV Gazeta)