Mãe vende creme e sabonete feitos com leite materno. Dermato explica

Reprodução Britni Eddy, de Idaho, nos EUA, fez diversos sabonetes e cremes com leite materno

A americana Britni Eddy encontrou uma solução criativa para os diversos litros de leite materno que estragaram ao serem mal armazenados no refrigerador da sua casa. Ela usou o líquido para fazer diversos sabonetes e cremes e percebeu que isso poderia se tornar uma fonte de renda. “Seis ou sete meses após o parto da minha filha, meu marido estava reorganizando a garagem e mudou nosso freezer. Ele se distraiu e não ligou o freezer novamente, então todo o meu estoque de leite materno no freezer foi arruinado. O incrível do sabonete de leite materno é que você pode usar leite materno vencido no freezer”, contou Britni, em entrevista ao site DailyMail.

Neste ano, a ideia se transformou em negócio, chamado Mama’s Magic Milk (Leite mágico da mamãe, traduzido do inglês), no qual ela vende produtos de cuidados para a pele com o leite retirado dela mesma ou de suas compradoras, que podem optar pelo envio se estiverem em período de amamentação.

Segundo a empreendedora, os leite materno ajuda a combater o envelhecimento, rugas, estrias e pele seca em pessoas adultas. Já, para os bebês, o benefício está na cicatrização de cortes, e melhora em casos de eczemas e assaduras.

Para produzir o sabonete especial são necessários entre 150 a 180 ml de leite materno, com o kit contendo seis barras custando 155 reais (30 dólares). Já a loção e os cremes para fraldas custam individualmente 77 reais (15 dólares).

Segundo Fernanda Nichelle, médica que atua exclusivamente na área estética, existem diversos cosméticos que utilizam leite na composição, tanto de origem animal – como de vaca ou cabra – quanto vegetal (amêndoas e aveia). “Cada um tem suas propriedades. O de cabra, por exemplo, tem maior concentração de alguns sais, fósforo, sódio e potássio que o de vaca. Já o leite materno é rico em ácido láctico e aminoácidos, que pode oferecer mais nutrição para a pele, porém não existem estudos científicos que comprovem essa eficácia”, explica.

“No caso dessa americana que produz sabonetes e cremes com leite azedo, tenho grandes preocupações, pois o leite quando estragado apresenta bactérias, fungos e microrganismos que podem contaminar o produto e, consequentemente, representar risco para a pele”, diz.

Como não foram feitas análises que embasem a eficácia e segurança, não é possível recomendar para algum caso específico. “Contudo, a contraindicação é a mesma para outros produtos, de não passar nada na pele que não estiver íntegra, ou seja, que apresentar alguma ferida ou pertuito de entrada. Nesses casos, somente um médicos podem orientar o melhor produto”, ressalva Fernanda.

Fonte: Mulher