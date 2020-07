“Mãe, tô sendo roubada”: vídeo mostra gritos de jovem raptada e morta

Paciente estava na Ala Covid da unidade de saúde de Itabaiana (SE). A equipe médica o encontrou na rua com ferimento na cabeça

Um homem de 63 anos foi encontrado morto após fugir do hospital, onde estava internado com suspeita do novo coronavírus. O caso ocorreu nessa segunda-feira (6/7), em Itabaiana (SE). As informações são do G1.

O paciente estava na Ala Covid do Hospital Regional de Itabaiana quando fugiu do lugar. Ao dar falta do homem, a equipe médica saiu para procurá-lo e o encontrou morto, com um ferimento na cabeça.

O corpo foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML). A unidade de saúde ainda não liberou o resultado do exame que a vítima havia feito para Covid-19.