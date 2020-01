Mãe se desespera ao encontrar filha aprontando com pote de pomada

O que você espera encontrar no quarto do seu bebê em um sábado de manhã? Fay Sammon, do Reino Unido, teve uma visão inesperada: a filha Elsie, de dois anos de idade, “mergulhada” em pomada da cabeça aos pés – literalmente. Havia creme até no berço e nas roupas de cama!

arrow-options Reprodução/Facebook/Fay Sammon A pequena Elsie, de dois anos, deu um susto na mãe, Fay, ao aprontar com um pode de pomada

Ao Metro UK , a mãe conta que Elsie pegou o pote de pomada da mesa de apoio que fica ao lado do berço durante a noite e decidiu fazer uma surpresa. Enquanto Fay dormia, a menina aprontou todas e espalhou o creme onde conseguiu alcançar.

“Eu usei o creme antes de dormir e acabei deixando ao lado do berço dela; Ela conseguiu pegar. Quando acordei, cerca de 8h30 da manhã, fui ao quarto dela e ela estava sentada como na foto e sorrindo para mim”, relata.

Fay compartilhou o clique no Facebook, onde pediu ajuda para tentar limpar a filha. “Por favor, me ajudem! Eu acordei para isso! Um pote inteiro de pomada … Como eu tiro isso do cabelo dela? Eu já lavei três vezes e virou uma bagunça cinza”, escreveu no post.

Os internautas recomendaram detergente. “Eu lavei as roupas de cama com água quente, usei lenços umidecidos no berço, detergente no cabelo seco como uma máscara e muito shampoo”, finaliza a mãe. Apesar de ter conseguido limpar o móvel, a mãe ainda não encontrou a solução para o cabelo de Elsie. Após sete banhos, os fios ainda estão “começando a voltar ao normal”;