Mãe registra BO ao saber que filha foi estuprada por motorista de ônibus

Brasília – Além do presidente Jair Bolsonaro , outros 36 servidores estão afastados do Palácio Planalto por estarem contaminados com o novo coronavírus (covid-19) . Dados da Secretaria-Geral da Presidência de 10 de julho indicam 128 infectados na sede do governo federal, onde trabalham 3.400 pessoas.

Leia também Covid-19: Presidência da República registra 108 casos entre servidores





Reprodução/TV Brasil Jair Bolsonaro foi diagnosticado com Covid-19





No intervalo de uma semana foram confirmados mais 20 casos da doença, média de quase três novos por dia.

O primeiro caso de covid-19 no Planalto foi confirmado em 12 de março, quando o chefe da Secretaria Especial de Comunicação , Fábio Wajngarten , testou positivo para a doença após voltar dos Estados Unidos .

Leia também Bolsonaro encontrou ao menos 36 pessoas desde sexta, quando já poderia ter vírus

Até 20 de maio, o total de contaminados era de 35, conforme informações obtidas pelo jornal O Estado de S. Paulo, por meio de Lei de Acesso à Informação .