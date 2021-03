Mãe raspa cabelo e sobrancelha de filho e é indiciada por tortura

Segundo a mulher, de 48 anos, o menino, de 14, foi punido por estar envolvido com o tráfico de drogas. Caso ocorreu no Amazonas

Uma mãe, de 48 anos, foi filmada torturando o próprio filho, de 14 anos. Nas imagens, ela aparece raspando a sobrancelha e o cabelo dele à força. A mulher foi indiciada pelo crime de tortura. A informação é do portal Uol.

O caso ocorreu no dia 21 de fevereiro, em Rio Preto da Eva (AM), cidade a 57 km de Manaus(AM). A polícia, contudo, só teve acesso às imagens no último sábado (27/2).

No vídeo, um homem é filmado segurando o garoto com uma mordaça na boca enquanto ele gritava, chorando. Uma sobrinha da mulher, de 12 anos, filmou as agressões.