Mãe pede ajuda para achar filha de 14 anos que desapareceu no Noroeste do ES

Ana Caroline Freitas Correa disse à mãe que iria para a escola e que ficaria mais tempo devido a um jogo após a aula; ela não foi mais vista desde a última sexta-feira (15)

Há uma semana a mãe de Ana Caroline Freitas Correa, de 14 anos, está atrás de notícias do paradeiro da filha. A adolescente desapareceu após sair de casa, no bairro 15 de Outubro, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, na manhã da última sexta-feira (15). Ela disse à mãe que iria para a escola, mas, desde então, não foi localizada.

Segundo o boletim de ocorrência registrado pela mãe, Tânia Maria Oliveira de Freitas, junto à Polícia Civil, a filha teria relatado que ficaria até mais tarde na escola, localizada no bairro Carlos Germano Naumann, pois haveria um jogo após a aula. No entanto, Ana Caroline não retornou para casa.

“Hoje pela manhã (18 de setembro, data em que o boletim foi registrado), a declarante [mãe de Ana Caroline] entrou em contato com a diretora da escola, que disse que Ana Caroline não tinha ido para a escola na sexta [15 de setembro] e que não teve nenhum jogo após as aulas”, consta no boletim de ocorrência da Polícia Civil.

Ainda de acordo com o boletim, uma vizinha da família teria visto que na última sexta-feira (15), Ana Caroline não entrou no ônibus para ir à escola, mas sim subiu em uma moto de cor preta e foi no sentido do bairro Campestre Clube.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Colatina. Até o momento, a adolescente não foi localizada.