Mãe morre de Covid-19 após dividir CTI com a filha: “Ela queria sair dali”

Redes sociais Ana Cristina ia com filho ao trabalho quando foi atingida por tiros

Uma mulher de 25 anos morreu atingida por uma bala perdida no bairro do Catumbi, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira (26). Ana Cristina da Silva ia com o filho de três anos para o bar no qual trabalhava por volta das 19h quando ficou no meio do f ogo cruzado entre traficantes que brigavam pelo comando no Complexo de São Carlos .

“Ela se curvou por cima do meu sobrinho pequeno para ele não tomar os tiros e ela tomou dois tiros”, afirmou a cunhada de Ana Cristina, Vânia Brito, em entrevista . Segundo ela, Ana foi atingida por um tiro de fuzil no rosto e outro no peito. Ela foi socorrida, mas morreu no hospital. O filho dela não sofreu ferimentos.

A guerra entre os traficantes durou a madrugada inteira e deixou um morador do Complexo, um suspeito, um policial do batalhão de choque e um porteiro baleados. O porteiro ferido guardava o prédio que foi invadido por dois homens no início da manhã, fazendo três reféns e os libertando pouco antes das 8h.