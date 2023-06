Mãe mata filho de 4 anos e tira a própria vida em MG; em carta, ela diz temer ser presa

Marido encontrou a esposa e o filho de 4 anos mortos em casa localizada no município de Arcos, no Centro-Oeste mineiro

Mãe e filho foram encontrados mortos nessa sexta-feira (2/6) na cidade de Arcos, no Centro-Oeste de Minas Gerais. A mulher tinha 21 anos, e a criança, apenas 4 anos. De acordo com informações do jornal O Tempo, a mulher teria matado o garotinho e, na sequência, tirado a própria vida. Uma carta deixada indica que ela estava com uma dívida, não teria condições de quitá-la e, por isso, temia ser presa.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o pai da criança e companheiro da jovem, de 25, encontrou os corpos na casa. Aos policiais ele contou que chegava do trabalho, encontrou o portão trancado, o que causou estranheza. Além disso, o menino não o recebeu, como fazia todos os dias.

O rapaz, então, pulou o muro do imóvel e encontrou a chave no portão. Ao entrar na casa, conforme consta na ocorrência, viu o filho caído e a companheira com um fio amarrado no pescoço. Vizinhos foram chamados e o socorro acionado até o endereço.

A carta estava na porta da galedeira. Nela, a mulher disse que estava devendo um benefício recebido do governo federal e não teria condições de devolver os valores, muito menos pagar um advogado para defendê-la.