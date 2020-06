Mãe mata as filhas de 1 e 3 aninhos e diz que elas “atrapalhavam a vida sexual”

Notícias de morte geralmente causam grande repercussão no mundo inteiro, mas quando se trata de um caso trágico envolvendo crianças, o assunto gera ainda mais comentários e desperta um grande sentimento de perda e indignação em todas as pessoas, e foi exatamente isso que que aconteceu há pouco tempo na Inglaterra.

O crime bárbaro aconteceu no interior da Inglaterra, em um local conhecido como Rugby, e autora do assassinato foi a jovem Louise Porton, que era mãe de duas crianças e as assassinou, e o que mais surpreendeu as autoridades que já estão acostumadas com crimes desse tipo foi, a frieza com que a mãe realizou tal ação e a pouca idade que tem, pois possui apenas 23 anos de idade.

De acordo com informações divulgadas pelo portal de informações Metrópoles, os promotores do caso alegam que o motivo das duas crianças serem assassinadas foi de que elas “estavam no caminho” da vida sexual de Loise.