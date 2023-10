Mãe liga para filha, mas ex-genro atende e confessa crime: “Acabei de matar”

Tallyta Costa, de 24 anos, foi assassinada com dois tiros na cabeça em São Paulo. Suspeito, com quem a vítima tinha uma filha, é procurado

“Acabei de matar a sua filha”. Foram essas as palavras que fizeram o mundo da mãe de Tallyta Costa desmoronar. A mulher havia ligado para sua filha, mas quem atendeu foi o ex-genro, que confessou o crime.

O assassinato ocorreu na tarde de quarta-feira (18) em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. Luciano Rosa da Silva, de 25 anos, fugiu e encontra-se atualmente foragido e procurado pelas autoridades.

Ele e Tallyta, de 24 anos, tiveram um relacionamento que durou dois anos e tiveram uma filha juntos, mas o namoro foi marcado por constantes brigas e idas e vindas.

Quando a mãe de Tallyta ligou para sua filha para verificar se ela poderia buscar o neto, ela foi informada pelo ex-genro com a trágica notícia de que sua filha havia sido assassinada.

A mulher, imediatamente, acionou a Polícia Militar, que localizou o corpo da jovem em uma rua. Na delegacia, a mãe acrescentou que Luciano sofria de um “ciúme doentio” em relação à sua filha e acreditava que ela estava envolvida com outra pessoa.

O crime

Conforme informações da polícia, Tallyta estava saindo do trabalho e dirigindo-se à escola de seu filho mais velho, fruto de um relacionamento anterior, quando foi abordada por Luciano. O ex-companheiro ofereceu-lhe uma carona.

No interior do veículo, o casal teria iniciado uma discussão que continuou até chegarem à rua do local do crime, nas proximidades da residência de familiares de Luciano. O homem, segundo a polícia, disparou dois tiros na cabeça da vítima, retirou o corpo do carro e fugiu.