Mãe foge da violência e transforma fuga em aventura no novo filme de Anna Muylaert

O novo longa de Anna Muylaert, A Melhor Mãe do Mundo, chega aos cinemas em 7 de agosto com Shirley Cruz no papel de Gal, uma catadora que foge de casa após sofrer mais uma agressão do marido. Para proteger os filhos, ela transforma a dura fuga pela cidade de São Paulo em uma aventura lúdica, puxando-os em uma carroça rumo à casa da prima.

Inspirado por filmes como A Vida é Bela, Gal cria competições e brincadeiras para amenizar a realidade das crianças, mesmo sem comida ou abrigo. Destaque para o carisma do ator mirim Benin Ayo e da jovem atriz Rihanna Barbosa, que interpretam seus filhos.

Enquanto tenta preservar a infância dos filhos, Gal também enfrenta os obstáculos impostos por uma sociedade machista. O marido Leandro é vivido por Seu Jorge, em um papel marcante. A obra destaca a força de mulheres que, mesmo diante da violência e pobreza, lutam para proteger suas famílias.