Mãe evita estupro da filha de 10 anos e mata estuprador

Uma mulher foi esfaqueada pelo companheiro, na noite de sábado (8), no bairro Conceição, em Feira de Santana, a 100 quilômetros de Salvador. Conforme o delegado Roberto Leal, coordenador de polícia da região, o marido dela foi preso suspeito do crime.

Segundo informações do delegado Roberto Leal, Jeremias Souza da Conceição esfaqueou a vítima após não aceitar um pedido de separação. O caso aconteceu dentro da casa do casal, por volta das 21h.

De acordo com Roberto Leal, a vítima foi socorrida por vizinhos e levada para o Hospital Unimed. Informações preliminares apontam que ela não corre risco de morte.

O delegado informou que Jeremias foi levado para o Complexo de Delegacias, no bairro Sobradinho, onde vai passar por audiência de custódia nesta segunda-feira (10).

Nota de Esclarecimento

Jeremias Conceição é funcionário da TV Subaé, que publicou nota sobre o assunto.

“A TV Subaé lamenta profundamente que um funcionário da empresa tenha se envolvido num episódio pessoal de violência contra a mulher, atentando contra a vida da esposa.

A Rede Bahia, da qual a Subaé é integrante, é ativa na campanha “Sou Mulher, Quero Respeito” e repudia qualquer ato de violência moral ou física contra as mulheres. Esse é um tema amplamente denunciado nos veículos de comunicação do grupo. Em todo o Estado, seguimos o mesmo princípio, independentemente do fato ter sido protagonizado por um dos nossos colaboradores.

A Rede Bahia e a TV Subaé se solidarizam incondicionalmente com a vítima e a família e acompanham seu atendimento e recuperação. Em relação ao funcionário, serão tomadas as medidas internas cabíveis, seguindo as diretrizes do código de conduta da empresa”