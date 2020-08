Mãe espanca a filha por suspeita de caso entre a jovem e o padrasto

José Cruz / Agência Brasil Segundo morador de rua foi encontrado morto após madrugada mais fria do ano em São Paulo

O corpo de um homem que estava em situação de rua foi encontrado no Centro de São Paulo neste sábado (22) pela Polícia Militar. Esse é o segundo óbito registrado após a madrugada mais fria do ano, que atingiu a marca dos 6,7ºC na capital.

As autoridades informaram no início da manhã que encontraram uma mulher morta em uma barraca que estava localizada na Praça da Sé. A suspeita é que as mortes tenham ocorrido devido às baixas temperaturas.

O morador de rua foi encontrado na Rua 25 de Março, debaixo do viaduto Poupatempo, por volta das 9h45. Uma enfermeira foi solicitada por amigos da vítima, que chamou a polícia para o local.

Os PMs constataram a morte e os casos foram registrados na DP da Sé, que solicitou uma perícia. Os resultados devem ficar prontos em até 30 dias e determinarão a causa das mortes.