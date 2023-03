Mãe é presa suspeita de espancar os filhos até quando pediam comida

Segundo a polícia, crianças de 2 e 5 anos relataram que apanhavam todos os dias. Após saber das agressões, o pai pediu a guarda dos filhos

Uma mãe, de 25 anos, e a companheira dela, de 39 anos, foram presas suspeitas de espancar os filhos, em Anápolis, a 55 km da capital goiana. De acordo com o Conselho Tutelar, as crianças de 2 e 5 anos relataram que apanhavam diariamente.

As mulheres foram presas nessa sexta-feira (3/3). Segundo o órgão, elas eram agredidas com cabos de rodo. O menino de 2 anos apresentava lesões nas partes íntimas e a irmã, de 5 anos, fraturas no cotovelo, além de ferimentos na cabeça.

Ainda de acordo com o Conselho Tutelar, as crianças contaram que eram agredidas até quando pediam comida. Os dois ficavam de castigo, sem roupa e sem alimentação. Após a prisão das responsáveis, as crianças estão sendo cuidadas por familiares.

Conforme o órgão, ao saber das agressões, o pai das crianças solicitou a guarda dos filhos.

Maus-tratos

Ao estranhar os machucados do menino de 2 anos, uma conhecida da família levou a criança a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na última quarta-feira (1º/3). O garoto apresentava inchaço nas partes íntimas, além de hematomas. No local, o médico apontou as agressões.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe do menino foi presa ao visitar o filho na unidade de saúde. Ela tentou fugir ao ver os policiais militares que acompanhavam a situação, mas não conseguiu e acabou detida.

Já a companheira dela teria fugido com a outra criança, de 5 anos. No entanto, a mulher foi localizada e presa. Elas foram detidas por lesão corporal gravíssima e maus-tratos.