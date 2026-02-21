Mãe é presa após suspeita de tentar matar filha de 3 anos com sorvete envenenado por chumbinho

Uma mulher de 25 anos foi presa em flagrante após suspeita de tentar matar a própria filha, de três anos, com sorvete envenenado, na última quinta-feira (19), em Pirassununga, no interior de São Paulo.

O caso ocorreu no bairro Cidade Jardim. A Polícia Civil de São Paulo realizou a prisão em flagrante da suspeita.

De acordo com informações divulgadas pela CNN Brasil, a mulher teria ingerido chumbinho e também colocado o veneno no sorvete oferecido à criança.

Mãe e filha foram socorridas e encaminhadas à Santa Casa de Pirassununga. Com a mulher, os policiais apreenderam frascos contendo o produto tóxico.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e tentativa de suicídio no 1º Distrito Policial de Pirassununga e segue sob investigação.

