Mãe é presa após gravar e compartilhar vídeo pornográfico das filhas de 4 e 11 anos

De acordo com informações da Polícia Civil do Ceará (PCCE), o vídeo íntimos das crianças viralizou em grupos de aplicativos de mensagem. A mulher gravava o material pornográfico e enviava ao companheiro, que repassava para as redes.

Ela pretendia levar a filha de 11 anos para São Paulo, onde morava o companheiro, para que ele a estuprasse. O suspeito ainda é procurado no estado.

A mulher foi identificada e capturada. Em sua residência, a polícia encontrou as crianças e o vestido que uma das meninas usava na gravação.

A mãe das meninas deverá responder pelo crime previsto no artigo 240 no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Caso seja condenada, a pena é de 4 a 8 anos de reclusão, além de pagamento de multa. Como a mulher é mãe das crianças, no entanto, a pena pode ser aumentada em um terço.

(*Metrópoles)