Mãe e padrasto são presos por punirem menino se ajoelhando em grãos de trigo por até 9 horas seguidas

Posições corretas podem auxiliar as mulheres a atingirem o máximo do prazer

1 – O prazer é garantido durante a busca

Sejamos realistas, para as mulheres atingirem facilmente o orgasmo, o aprimoramento das técnicas sexuais é muito importante.

Na hora do sexo, vocês podem trabalhar juntos em busca do orgasmo perfeito e chegar aquele local mágico – sim, o famoso ponto G! As 10 posições do Kama sutra a seguir são perfeitas para estimular o máximo do prazer feminino e o orgasmo promete ser superintenso: só treinando com o seu parceiro para descobrir.

Aqui estão as posições sexuais perfeitas para chegar ao sonhado ponto G feminino, de acordo com o siteTão Feminino.

2 – O balanço

A posição perfeita para o prazer da mulher, conhecida também como borboleta paraguaia. Ele está deitado de costas, ela se agacha sobre ele. Ao se inclinar para frente montada em seu parceiro, você pode facilmente chegar ao ponto G.

3 – A colher

Esta posição é absolutamente a melhor para estimular o ponto G. Ele está por trás dela na posição de colher. O ângulo em que ele penetra é ideal para alcançar o famoso ponto.

4 – A deusa

Posição para amantes de ponto G. Ela senta em seu colo, com o rosto para ele, o que gera momentos especialmente íntimos. Outra vantagem: ele pode acariciar seus seios – e isso deve te ajudar na sua busca.

5 – O sapo

Aqui, você fica de costas para ele e sentada em seu colo. A vantagem: a mulher pode determinar o ângulo em que ele penetra e assim guiá-lo para onde é mais excitante. Olá, ponto G!

6 – O super G

No Super-G, você se inclina para a frente para que ele possa penetrar. A penetração é muito profunda, de modo que seu orgasmo vaginal deve ser perfeito – o sonho do ponto G alcançado. E ele vai gostar da bela vista.

7 – A amazona

Uma posição muito íntima em que ela se senta no colo dele e ambos se abraçam. Bom para não só alcançar, mas fazer uma pesquisa sobre o ponto G: a profundidade de penetração e o ângulo são determinados dependendo de como você se move.

8 – A rainha orgulhosa

Aqui, ela manda – e a posição também é perfeita para saciar suas zonas erógenas. Ele está deitado de costas, ela se senta montada em seu colo. E você vai longe!

9 – A união da borboleta

Ele está deitado de costas, ela se senta sobre ele e inclina para trás casualmente. Mais uma vez, ela determina o tempo, ritmo, profundidade e ângulo. Se quiser, você pode se inclinar para trás, assim ele pode te tocar… lá.

10 – Uma cadeira para dois

Ele senta-se confortavelmente em uma cadeira ou poltrona, ela se senta no colo dele e, em seguida, coloca as duas pernas sobre os ombros direito e esquerdo. Perfeito para estimular o ponto G, já que aqui o ângulo de entrada é muito preciso.

(*Meio Norte e Tão Feminino)