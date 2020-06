Mãe e filho são mortos a tiros dentro de casa; polícia investiga latrocínio

As vítimas, de 44 e 16 anos e cujos nomes não foram divulgados, tiveram a casa invadida por dois homens que queriam roubar algo

Um caso de latrocínio — roubo seguido de morte — é investigado pela Polícia Civil de Recife ( PE).O crime ocorreu nesta segunda-feira (29/06), no bairro de Água Fria, norte da cidade, e terminou com a morte de uma mãe e seu filho, assassinados a tiros durante a madrugada.

As vítimas, de 44 e 16 anos e cujos nomes não foram divulgados, tiveram a casa invadida por dois homens que queriam roubar algo na residência.

A mãe e o filho foram encontrados mortos dentro de casa e os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro. Não foi informado o que os ladrões levaram.

A polícia informou ao G1 que as investigações continuarão “até a completa elucidação do crime”, sob responsabilidade da 5ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).