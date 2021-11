Mãe e filha combinando: Biah Rodrigues e Sorocaba levam a filha caçula para casa

Reprodução: iG Minas Gerais O sertanejo Sorocaba e a esposa Biah Rodrigues





A filha caçula de Biah Rodrigues e Sorocaba já está em casa . Nascida na última quarta-feira (3), Fernanda, a caçula do casal que já é pai de Theo, 1 ano e seis meses deixou hoje a maternidade São Luiz, em São Paulo. A mãe comemorou o momento com um publicação em sua conta no Instagram mostrando os pais com a recém-nascida no colo e a legenda “Indo pra casa”.





Mãe e filha estavam combinando. Fernanda usou um vestidinho vermelho com detalhes brancos e a mãe, uma conjunto de blusa vermelha e saia pink. Em menos de uma hora a publicação alcançou mais de 118 mil curtidas e centenas de comentários carinhosos para família de Biah e Sorocaba.