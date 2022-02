Mãe é encontrada morta dentro de casa; filho esquizofrênico é suspeito

Uma mulher, de 54 anos, foi encontrada morta com ferimentos causados por uma colher e três facas dentro da casa em que residia na rua Bolívia, em Belo Horizonte (MG). O caso ocorreu na terça-feira (8). Um filho, de 29 anos, que tem esquizofrenia, é suspeito de ter cometido o crime. As informações são do O Tempo.

À Polícia Militar, o filho mais velho informou que recebeu uma mensagem do irmão dizendo que um homem havia invadido a residência e matado a mãe deles.

O rapaz relatou que o irmão sofre de esquizofrenia e faz tratamento há 10 anos.

Quando chegaram ao local, os policias abordaram e prenderam o filho mais novo. A suspeita é que ele teria assassinado a mãe durante um surto.

Ao ser questionado, ele afirmou que estava em seu quarto ouvindo hinos e, nesse momento, um homem invadiu a residência e assassinou sua mãe.

A vítima sofreu lesões no crânio e perfurações no pescoço e rosto.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e localizou uma colher suja de sangue próxima ao corpo. No quarto do rapaz, havia uma caixa plástica com três facas também sujas de sangue.