Mãe é ameaçada e forçada a gravar o estupro da filha de 16 anos no ES

Edelson de Morais havia comprado casa no litoral de SP e foi passar o fim de semana do Dia dos Pais no local. Estava internado há 20 dias

Um homem identificado como Edelson de Morais, 36 anos, morreu, nesta terça-feira (1/9), após ficar internado por 20 dias por conta das queimaduras que sofreu durante uma explosão. Segundo informações do G1, o assistente técnico tentava acender uma fogueira em Mongaguá, no litoral paulista, quando aconteceu o acidente.

De acordo com Andreza Jesus de Morais, irmã da vítima, Edelson participava de um churrasco com amigos. Ele tentava acender uma fogueira com um galão de etanol quando houve uma explosão.

“Ele estava na casa de praia dele. Tinha acabado de comprar, e foi passar o fim de semana do Dia dos Pais com filhos, esposa e amigos. Ele tinha uma espécie de ‘tacho’, no qual ele fazia fogueira em dias frios. No dia, ele foi acender uma fogueira com etanol, com o galão na mão, que explodiu. Eu não estava presente, mas ele me ligou e pediu ajuda”, relatou Andreza.

Edelson foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Mongaguá, e depois foi transferido para a Santa Casa de Santos, onde passou 20 dias internado. “Ele ficou bastante ferido, e no hospital já induziram o coma para amenizar a dor. Ele lutou muito, estava tendo pequenas melhoras, mas não resistiu”, afirmou a irmã.

(*Isto É)