Mãe do menino Miguel verá ex-patroa pela primeira vez após enterro do filho

Arquivo familiar Mirtes com filho Miguel, de cinco anos

Mirtes Renata de Souza, mãe do menino Miguel, de cinco anos, que morreu após cair do nono andar do prédio no qual ela trabalhava no Recife, chegou à delegacia na qual a ex-patroa, Sari Cortes Real, presta depoimento na manhã desta segunda-feira (29).

A chegada de Mirtes no local, por volta das 8h, ocorreu pouco depois da chegada de Sari, que estava acompanhada do marido, o prefeito de Tamandaré, Sérgio Hacker (PSB). Apesar de não ser obrigada a ir até a delegacia, a mãe de Miguel afirmou que “tinha que ir” ao depoimento. Essa será a primeira vez em que a mulher verá a ex-patroa pessoalmente após ver as imagens de câmera de segurança mostrando o menino sozinho no elevador .

A delegacia na qual Sari foi atendida abriu fora do horário de funcionamento para chegada da suspeita, que entrou no local por volta das 5h50. A mãe de Miguel chegou a questionar o fato na entrada da delegacia. “Ela está com medo de quê?”, perguntou.

Sari é investigada por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ela colocou o menino Miguel, de cinco anos, sozinho dentro de um elevador no edifício de luxo no qual mora, na cidade de Recife, após o menino chamar constantemente pela mãe, que estava no térreo passeando com o cachorro da família.