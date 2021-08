Mãe deixa bebê sozinha em casa durante 6 dias para festejar aniversário

Asiah, de apenas 20 meses, não resistiu. Mulher foi condenada a nove anos de prisão.

Verphy Kudi, de 19 anos, foi condenada a nove anos de prisão pela morte da sua filha, Asiah, de apenas 20 meses, em Brighton, no Reino Unido. O caso ocorreu em 11 de dezembro de 2019 quando a progenitora abandonou a bebé sozinha em casa, durante seis dias, para ir festejar o seu aniversário. A sentença foi conhecida ontem.

A menina ainda foi encaminhada para o Hospital Royal Alexandra Children’s, mas o óbito foi confirmado pouco depois da chegada à unidade. Uma análise ao corpo de Asiah levou a que se descobrisse que a pequena tinha morrido devido a negligência.

De acordo com um comunicado da polícia de Sussex, a primeira versão de Verphy era que tinha estado com a filha durante todo o tempo no interior da habitação, com exceção de uma vez em que ambas foram a Londres.

Contudo, uma investigação a câmaras de vigilância e ao telefone da mulher, assim como relatos de diversos amigos, revelaram que esta informação era falsa.

A jovem deixou Asiah no apartamento em que ambas viviam no dia 5 de dezembro e apenas voltou a 11 do mesmo mês, deixando a menina sem cuidados. Ao chegar a casa, depois de festas em Londres e Coventry, encontrou a pequena sem vida.

Veja, em baixo, as imagens divulgadas pela polícia de Sussex.