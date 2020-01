Mãe de santo explode túmulo e queima cadáver em ritual para reconquistar namorado

Uma mulher de 44 anos que se identificou como mãe de santo e um jovem de 19, que seria aprendiz da religião, explodiram um túmulo e acabaram queimando um cadáver durante um ritual na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Eles disseram que a “macumba” era para que reconquistar um namorado.

Tudo aconteceu no último dia 13 de janeiro, mas as imagens foram divulgadas nesta quinta-feira (30/1) no programa Por Dentro com Cardinot, do SBT. O corpo que foi violado foi escolhido aleatóriamente pelos suspeitos e era de um idoso de 82 anos, sepultado cerca de dois meses antes do ocorrido no Cemitério Municipal Willy Martins.

Perto do túmulo do idoso, a polícia encontrou uma ossada humana dentro de uma sacola plástica. Nenhum dos suspeitos soube informar a procêdencia dos restos mortais nem quis assumir a ideia do ritual religião. Garrafas de bebida também foram encontradas próximo ao jazigo.

Se indiciada, a elas devem responder por três crimes: violar sepultura; destruir, subtrair ou ocultar cadáver e vilipendiar cadáver ou outros restos mortais. A pena pode chegar a 9 anos de reclusão, além de multa. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.