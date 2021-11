Mãe de Neymar surge com novo visual e frase misteriosa; veja

Reprodução/Instagram Nadine surge com novo visual e recebe elogios





Nadine Gonçalves, mãe do craque da Seleção Brasileira Neymar Jr, surpreendeu os fãs, na noite de sexta-feira (19), ao surgir com um novo visual nas redes sociais. Além da mudança, Nadine deixou os internautas curiosos com uma frase enigmática.

A mãe de Neymar surgiu com o cabelo ruivo, com alongamento dos fios e um look todo preto em um registro de ensaio com o fotógrafo Thiago Bruno, que já fez imagens de artistas como Dilsinho, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank.





Na legenda, a mãe de Neymar deixou uma frase misteriosa, que muitos seguidores entenderam como um desabafo amoroso. “Ela já perdeu muita coisa pelo caminho, mas ainda sorri, porque ninguém tira dela a mania de acreditar em dias melhores”, disse a mãe do craque.

Os seguidores, então, interagiram com a influenciadora. “Não perdeu nada só ganhou.aprendizado e tudo. esplêndida”, analisou um fã. “Amei a cor de cabelo”, elogiou outra. “A Luz que irradia o afeto fraterno de pura simplicidade”, comentou um fã.

