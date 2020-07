Mãe de Naya Rivera ajoelha à frente de lago onde a atriz desapareceu

Reprodução/Twitter Mãe e irmão de Naya Rivera em frente a lago onde a atriz teria desaparecido

A mãe e o irmão da atriz Naya Rivera, que foi dada como desaparecida após ir a um passeio de barco no condado de Ventura, na Califórnia, foram até o lago onde ela foi vista pela última vez. Imagens mostram que, ao chegar ao local, a mãe se ajoelhou e abriu os braços enquanto o irmão ficou em pé ao lado dela olhando para a água. A confirmação de que os dois são familiares de Rivera foi feita pelo departamento de polícia de Ventura.

Nesta sexta-feira (10), a polícia publicou no Twitter um vídeo no qual mostra como é o procodimento de busca que está sendo feito no lago Piru. Desaparecida há quatro dias, os investigadores dizem que, nesses casos, as buscas para encontrar o corpo pode levar até cinco dias. A possibilidade de que Rivera está morta já é considerada pelas autoridades.

“Aqui está um exemplo da visibilidade subaquática a 30 pés de profundidade no lago Piru”, escreveu o departamento de polícia.

2/2 Here’s an example of the underwater visibility at a 30-foot depth in Lake Piru. pic.twitter.com/YGNNUdmPQ4 — Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 11, 2020

Como a visibilidade no local é bem baixa, os mergulhadores estão usando equipamentos para fazer as buscas pelo tato. Isso significa que a procura pode pode levar vários dias, disse Eric Buschow, porta-voz da polícia.

“Não sabemos se ela será encontrada daqui a cinco minutos ou daqui a cinco dias, por isso ainda continuaremos com esse esforço”, afirmou. “A visibilidade na água é de um a dois pés”, completou Buschow.

Até agora, a principal suspeita é que Rivera se afogou. Como a atriz estava sozinha com o filho de quatro, o menino foi questionado sobre o que aconteceu. Ele disse que a mãe “pulou na água, mas não voltou”.