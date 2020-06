Mãe de Miguel diz que não sabia que tinha emprego na prefeitura

Arquivo familiar Mirtes com filho Miguel, de cinco anos

Mirtes Renata Santana de Souza, mãe do menino Miguel , disse que não sabia que tinha um emprego na prefeitura de Tamandaré , cidade vizinha à Recife, onde aconteceu o caso. No site da Transparência da prefeitura da cidade, ela aparece registrada como “Gerente de Divisão”.

Segundo o site, a remuneração para essa função é de R$ 1.093,62. Entretanto, a mãe de Miguel afirmou que trabalhava há quatro anos apenas na casa da patroa. A assessoria da prefeitura ainda não se posicionou sobre o vínculo empregatício registrado no portal.

Na última terça-feira (2), Mirtes levou seu filho para o trabalho, já que não tinha com quem deixar o garoto. Enquanto passeava com os cachorros da patroa, a criança caiu do nono andar do prédio (aproximadamente 35 metros de altura) e morreu.