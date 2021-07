Mãe de MC Kevin sobre vender feijoada: “Tento ocupar a cabeça trabalhando”

Reprodução Record TV Valquíria Nascimento, mãe de MC Kevin

Mãe do cantor Mc Kevin, que morreu em maio deste ano, após um acidente em um hotel de luxo do Rio de Janeiro , dona Valquíria Nascimento abriu um novo negócio. Ela agora vende feijoada em São Paulo, onde mora, para poder complementar sua renda familiar.

“Eu tento ocupar a cabeça trabalhando. Porque quando a gente trabalha a gente foca um pouco no trabalho e acaba esquecendo um pouco do que está acontecendo. O Kevin gostava muito (da feijoada). Sempre foi um sonho dele eu ter um projeto de cozinhar alguma coisa. Mas o prato preferido dele era carne com batata. É uma feijoada muito gostosa. Quero que todo mundo venha e comer porque vai sair satisfeito”, disse dona Val em entrevista à Fabíola Reipert e Reinaldo Gottino, do ‘Balanço Geral SP’.

Ao ser questionada sobre o patrimônio deixado por Kevin, dona Val afirma que a única herança deixada pelo filho são as músicas. “Não tem patrimônio. O que tem são as obras, que são da filha dele. Eu sempre trabalhei com o Kevin.

Tenho outros artistas também que eu continuo trabalhando e que sempre se inspiraram no Kevin. E agora tem a Feijoada da Nega Val, que é um empreendimento que eu vou me dedicar pra continuar a fazer as minhas coisas. Meu filho me deixou muito feliz e o legado que ele me deixou foi essa alegria dele”, afirmou.

Sobre a quantas anda sua relação com a ex-nora, a advogada Deolane Bezerra, dona Val diz que não tem mais contato como antes da morte do filho. “Eu e a Deolane conversamos, mas não temos uma relação. Não tem o que falar. Não tem motivo não (pra ambas não se seguirem mais nas redes sociais). Na verdade, a internet fala mais o que não sabe do que o que sabe. Eu não tenho nada contra a Deolane e nem contra ninguém. Vida que segue, tenho meu trabalho pra seguir, meus filhos, meus netos e esse é o meu trabalho agora”, finaliza.