Mãe de MC Kevin diz estar magoada com MC VK: “Não quero ver na minha frente”

Reprodução/Youtube Valquíria Nascimento, a mãe de MC Kevin

Valquíria Nascimento, a mãe de MC Kevin, falou sobre a morte do filho, que caiu do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro . Ela disse que está magoada e irritada, principalmente com MC VK, que era amigo do funkeiro e estava com ele no momento da queda.

“O que aconteceu me deixou triste pelo fato de ser uma pessoa que vivia na minha casa. O VK era um menino que dormia do lado do Kevin”, diz Valquíria. “O que me deixou mais triste é que o rapaz falou que o Kevin pediu ajuda. Tinha três pessoas do lado e ninguém deu ajuda”, continua.

A mãe do funkeiro diz que não entende o que aconteceu com o filho, que estava vivendo um ótimo momento quando morreu. “Eu não durmo todo dia pensando no que aconteceu naquele dia. O Kevin estava em um momento de alegria com o que estava acontecendo com ele que não é possível”, diz.

Ela fala que até agora não quis falar com ninguém que estava naquele quarto no momento em que MC Kevin morreu. “Não quero ver na minha frente porque não sei o que sou capaz de fazer”, afirma. “A única coisa que eu peço é força para Deus todos os dias, para continuar seguindo. Estou profundamente chateada, magoada e irritada porque eu perdi o meu filho por uma coisa besta, uma brincadeira que o Kevin jamais faria com alguém”, finaliza Valquíria Nascimento.