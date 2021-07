Mãe de MC Kevin desiste da rifa de carro de luxo

Reprodução Mãe de Mc Kevin fala de rifa

Mãe de MC Kevin , Valquíria Nascimento contou que desistiu da rifa do carro do funkeiro, que morreu em maio ao cair da sacada de um hotel no Rio de Janeiro. Ela explicou que os números estavam sendo vendidos a R$ 1 mil cada e as pessoas achavam o valor salgado demais pelo Jaguar, avaliado em R$ 270 mil.





“Não vou mais fazer o sorteio do carro dele. Tive alguns problemas e não vou mais fazer o sorteio. E lá tem um sorteio de uma Mercedes e um jet sky. É R$ 69,90, bem baratinho, dá para todo mundo me ajudar. E lá, o dinheiro vai ser para me ajudar a comprar minha casa”, disse nos stories do Instagram.

Valquíria explicou que aqueles que compraram a rifa do carro e quiserem ter o dinheiro de volta, podem entrar em contato com a página do sorteio para obter o reembolso e reforçou o motivo de ter mudado a rifa. “Pensei nisso porque tem muita gente querendo me ajudar e não tem condições de dar R$ 1 mil. Pensei nessa nova rifa, que são só R$ 69,90”.