Mãe de Mc Kevin desabafa sobre ataques: ‘fã de verdade dá palavra de conforto’

Reprodução Mãe de Mc Kevin fala de ataques que sofreu

Mãe do cantor Mc Kevin, Valquiria Nascimento fez um desabafo em seu Instagram, nesta segunda-feira (12), para esclarecer que não tem briga com ninguém. O depoimento da matriarca veio a público poucos dias após a confusão entre a mãe do filho do funkeiro, Evelin Gusmão, e a ex-noiva de Kevin, Deolane Bezerra.

“Eu já tô há vários dias mal com várias situações que estão acontecendo. […] Quando eu postei que ‘quem perde é a mãe’, é porque quem é mãe sabe o valor que cada filho tem. Eu sei o valor que tinha o meu filho. Fiquei e estou sem chão. Perdi o Kevin do dia pra noite. Minha vida está difícil. Estou tentando andar, às vezes faço uma festinha aqui em casa para os meus filhos se alegrarem, porque aqui está todo mundo triste e sem chão, sem saber o que fazer. Eu perdi o Kevin tem 50 dias. Não tem 5, nem 10, nem 20 anos. Não tenho briga e nem confusão com ninguém”, declara a empresária.

Dona Valquiria ainda repudia os ataques que a mãe de sua neta e sua própria família vem sofrendo na internet. “Vocês da internet que não sabem o que está acontecendo, fiquem quietos. Que tipo de fã é esse que fica atacando a minha família, minha neta, a mãe dela na internet? Fã de verdade ajuda, dá uma palavra de conforto. É disso que eu preciso. Não preciso de ninguém me atacando, porque eu não venho na internet atacar e atrapalhar a vida de ninguém. Quero que cada um siga sua vida, siga feliz e deixe eu tentar seguir a minha vida, porque está difícil. Pra mim é difícil deitar, levantar, ficar quieta… Tô doente e as pessoas ficam massacrando, pisando. Isso está errado!”, diz.

“Vai no perfil da mãe da Soraya e fica denunciando a menina que está trabalhando pra sustentar os filhos dela. Ela tem cinco filhos pra sustentar, não tem só a filha da Kevin. Ficam falando que ela está gastando o dinheiro do Kevin… Que dinheiro? Ninguém pegou um real ainda, porque tem que pegar o inventário pra resolver qualquer coisa”, adianta dona Val.