Mãe de MC Kevin começa a vender feijoada em São Paulo

Reprodução Val Negra

Valquíria Nascimento, mãe do cantor MC Kevin, decidiu montar um negócio próprio: a venda de feijoada aos domingos em um bar na Vila Sabrina, na Zona Norte de São Paulo. Nega Val, como ela é conhecida e gosta de ser chamada, foi quem contou a novidade. “Novos projetos na minha vida. Só gratidão e obrigada Deus”, escreveu. O dono do bar Juninho Xamps revelou que serão vendidos pratos para 150 pessoas. “É o primeiro evento da Feijoada da Nega Val, a mãe do MC Kevin. Reserve e compre antes para não dar tumulto no dia”, avisa.

Durante uma entrevista ao programa ‘Domingo Espetacular’, da TV Record, logo após a morte do filho, Valquíria garantiu que não teria briga judicial pelo dinheiro do músico e que o valor integral ficaria com a neta, Soraya, de 5 anos da idade. “Não tem briga pela herança, não tem briga com a mulher dele. Eu amo a mulher dele. Tudo o que o Kevin tem de herança são as obras dele e tudo o que é do Kevin é da filha dele, né ?”, revelou Val.